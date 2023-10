Anziano in bicicletta investito in Como centro da un'auto in retromarcia

Un uomo di 80 anni in bicicletta è rimasto ferito in modo piuttosto serio mentre transitava in via Perlasca, in centro a Como. Secondo le prime informazioni apprese sul luogo dell'incidente l'uomo è stato urtato da un'auto in retromarcia che stava ompiendo una manovra per entrare o forse uscire da un parcheggio della via. Sul posto sono intervenute un'ambulanza della Croce Rossa di Lurate Caccivio e un'automedica. Sul posto anche gli agenti della polizia locale di Como che hanno provveduto a raccogliere le testimonianze e a effettuare i rilievi del caso. L'anziano non sarebbe in pericolo di vita.