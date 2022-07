Incidente a Oltrona di San Mamette: gravissimo un ciclista

Un ciclista è stato investito questo pomeriggio 29 luglio a Oltrona di San Mamette in via Beregazzo: erano circa le 18. Sono ancora da stabilire le dinamiche dell'incidente, ma l'uomo ha riportato ferite molto gravi e i soccorsi (due ambulanze e l'elicottero decollato da Como Villa Guardia) sono arrivati in codice rosso. L'uomo ha 63 anni ed è stato portato in codice rosso all'ospedale Sant'Anna di San Fermo della Battaglia. Si attendono aggiornamenti.