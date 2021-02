Paura a Cermenate, violento scontro tra auto e un furgone: tre feriti

Soccorsi urgenti oggi, 7 febbario, a Cermenate in via Maestri Comacini angolo con la Sp32. Un grave incidente ha visto coinvolte due auto e tre persone sono rimaste ferite, tra cui una donna di 55 anni e una di 56. Ancora da chiarire le dinamiche dello scontro. Sul posto i vigili del fuoco, i carabinieri di Cantù e tre ambulanze in codice giallo.