Ieri sera 24 gennaio, intorno alle 23 a Cermenate in via Europa Unita un'auto è uscita fuori strada ed è andata a sbattere violentemente contro un palo della luce. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e i vigili del Fuoco di Como. Una persona è rimasta ferita dall'impatto ma non si conosce la gravità della situazione. Si stanno ricostruendo le dinamiche dell'incidente.