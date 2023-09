L'autocarro è rimasto bloccato in curva oggi giovedì 14 settembre a Caselmarte in via Valleggio. Erano circa le 17 quando i vigili del fuoco di Canzo sono dovuti intervenire con l'utilizzo di un'apposita attrezzatura di sollevamento per rimetterlo in carreggiata, così da permettere al traffico di riprendere regolarmente. Non si segnalano feriti