Cassina Rizzardi, incidente all'alba: auto ribaltata

Incidente a Cassina Rizzardi poco prima delle 5 del mattino del 26 novembre 2022. Un'auto con a bordo due giovani di 22 e 23 anni si è ribaltata in via Vittorio Emanuele, davanti al Municipio. Secondo una prima sommaria ricostruzione della dinamica, sembrerebbe che l'auto provenisse da Bulgarograsso e procedesse in direzione di Fino Mornasco quando ha impattato, per ragioni al vaglio dei carabinieri, contro lo spartitraffico per poi ribaltarsi. Il muso dell'auto è andato praticamente distrutto (come si evince dalla foto scattata da Riccardo Venerio) ma i due ragazzi a bordo sono usciti pressoché illesi anche se sono stati soccorsi da un'ambulanza della Croce Verde di Fino Mornasco che li ha trasportati all'ospedale Sant'Anna di San Fermo della Battaglia per accertamenti.