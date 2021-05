Dramma a Casnate, investito bambino di 11 anni in bicicletta: è grave

È accaduto in via Paolo Giovio

Aggiornamento ore 19.33

Il bambino è arrivato in codice rosso e in condizioni gravissime all' ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo con l'elisoccorso.

È accaduto oggi 4 maggio 2021 poco fa, intorno alle 17.20 a Casnate con Bernate in via Paolo Giovio. Un ragazzino di soli 11 anni sarebbe stato investito mentre andava in bicicletta. Questo secondo le primissime informazioni riportate dagli ordini competenti e in fase di verifica data l'imminenza del fatto. Ferita anche una donna di 56 anni.

Allertati subito i soccorsi, sul posto sono arrivati automedica, ambulanza e elisoccorso in codice rosso. Presenti anche i carabinieri di Cantù per ricostruire la dinamica dell'incidente. Secondo le ultime informazioni ricevute l'impatto con la vettura sarebbe stato violentissimo e il giovane sarebbe finito sul parabrezza dell'automobile e infine a terra. Ricevuti i primi soccorsi e intubato ora sarà trasportato dall'elisoccorso in ospedale.

In fase di aggiornamento.