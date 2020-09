Casnate con Bernate, auto a fuoco in un dirupo: morta una donna, salvo l'altro passeggero

È accaduto poco prima delle 22 a Casnate con Bernate. I vigili del fuoco di Como e quelli del distaccamento di Cantù sono intervenuti urgentemente in via Socrate a causa di una macchina in fiamme, precipitata in un dirupo. Secondo le prime informazioni ricevute dagli organi competenti una donna sarebbe deceduta, mentre l'altro passeggero dell'auto è stato estratto vivo e portato in codice rosso all'ospedale. Ancora da chiarire le dinamiche con cui il veicolo sia precipitato e andato a fuoco. Seguiranno aggiornamenti.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.