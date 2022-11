Incidente a Carugo, auto si schianta contro un albero: due feriti

Un uomo di 64 anni e una donna di 58 sono rimasti feriti in modo piuttosto serio a causa di un incidente che li ha visti coinvolti poco prima delle 18 in via delle Ginestre a Carugo. I due viaggiavano a bordo della propria auto quando per ragioni al vaglio dei carabinieri si sono andati a schiantare fuori strada contro un albero. Due ambulanze e un'automedica sono sopraggiunte sul posto in codice giallo. Per entrambi si è reso necessario il trasporto all'ospedale. Sul posto anche i vigili del fuoco.