Perde il controllo dello scooter e si schianta contro un muro: grave 49enne

È accaduto ieri 4 febbraio intorno alle 18 a Carimate in via per Subinago. Un uomo di 49 anni alla guida di uno scooter ha improvvisamente perso il controllo del mezzo ed è andato a sbattere contro un muretto-cancello a lato strada. Come riportato anche da Areu (Agenzia Regionale Emergenza Urgenza) sono intervenute sul posto due ambulanze in codice giallo ma poi, date le condizioni gravi del 49enne, è arrivato l'elisoccorso, decollato da Como Villa Guardia in codice rosso che ha portato il ferito all'ospedale San Gerardo di Monza. In aggiornamanto.