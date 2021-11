Alle 19.45 a Carimate sulla Provinciale ( Sp32) un furgone è andato a sbattere contro un palo della luce. Ferito il conducente un uomo di 64 anni. Sul posto anche i vigili del fuoco di Como, la polizia Locale e i carabinieri di Cantu'. Due le ambulanze inviate dal 118 inizialmente uscite in codice rosso ma l'uomo non sembrerebbe in pericolo di vita ed è stato portato al Sant'Anna in codice giallo.