Carbonate, incidente tra moto: due feriti, uno è grave

L'incidente è avvenuto oggi 7 gennaio intorno alle 16.15 a Carbonate sulla strada consorziale della Brughiera. Non si conoscono ancora le dinamiche che sono al vaglio dei carabinieri di Cantù intervenuti sul posto.

Lo scontro sarebbe avvenuto tra due moto e i feriti sono due giovani di 29 anni di cui uno sarebbe in gravi condizioni. L'elisoccorso è infatti decollato in codice rosso da Como Villa Guardia per trasportare il ferito grave all'ospedale di Varese dove è arrivato in condizioni critiche. Sul posto anche tre ambulanze del 118. In aggiornamento.