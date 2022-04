Si ribalta col trattore, ferito un uomo a Canzo

Oggi 11 aprile intorno alle 17 un trattore si è ribaltato a Canzo in via per le Alpi. Il 118 è uscito in codice rosso ma fortunatamente una volta giunti sul posto i soccorritori hanno potuto constatare che le ferite riportate dal 51enne che era alla guida del mezzo non erano gravi. L'uomo è stato comunque portato all'ospedale Fatebenefratelli per i dovuti controlli. Sul posto anche i carabinieri e i vigili del fuoco.