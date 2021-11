Urta una moto con l'auto e scappa: ferito il 17enne motociclista. La macchina non aveva l'assicurazione

Il 4 novembre 2021 alle ore 18.20 circa gli agenti della Polizia Locale di Cantù sono intervenuti in via Giovanni da Cermenate, all'incrocio con via Campo Solare, per cercare di ricostruire le dinamiche di un incidente che ha visto un giovane di 17 anni in sella alla sua moto, una KTM cadere dopo essersi scontrato con una macchina. Il giovane motociclista originario di Figino Serenza ha riportato ferite piuttosto gravi ed è stato portato al Sant'Anna in codice giallo. Dopo le prime indagini e i primi rilevamenti e dopo aver ascoltato alcuni testimoni oculari gli agenti sono riusciti a individuare chi era alla guida dell'auto che, dopo lo scontro, non si è fermata per chiamare i soccorsi ma si è allontanata dal luogo dell'incidente. È stata quindi individuata nelle vicinanze un’autovettura Smart danneggiata nella parte anteriore sinistra, danno compatibile con l’urto. È stato quindi rintracciato ed identificato l’autore del sinistro, un uomo di nazionalità marocchina, di anni 26, residente a Meda che è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria per i reati di fuga ed omissione di soccorso, oltre alla contestazione della circolazione senza la copertura assicurativa. L’autovettura è stata sottoposta a sequestro ed al conducente è stata ritirata la patente di guida.