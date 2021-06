Cantù, incidente in via al Bersagliere: è grave il 41enne che era alla guida della moto

Verso le 13 di oggi, sabato 5 giugno c'è stato un brutto incidente a Cantù in via al Bersagliere che, secondo le prime informazioni ricevute, ha visto scontrarsi una moto e un suv. Ad avere la peggio il motociclista, un 41enne.

Inizialmente l'incidente era segnalato come codice rosso ed è intervenuto sul posto anche l'elisoccorso da Milano, oltre a due autoambulanze. Sono ancora da stabilire le dinamiche del fatto che la polizia locale sta cercando di ricostruire. L'elisoccorso ha portato uno dei due feriti, presumibilmente il motociclista, al Sant'Anna in codice giallo che significa che le ferite riportate sono serie ma che non dovrebbe essere in pericolo di vita.

In aggiornamento.