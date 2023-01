Cantù, incidente in bicicletta: l'uomo in condizioni gravissime

La missione è ancora in corso per il grave incidente avvenuto oggi 31 gennaio 2023 a Cantù in via degli Arconi intorno alle 13.44. Secondo le primissime informazioni a essere ferito gravemente un ciclista caduto dalla sella della bicicletta.

Sul posto è arrivata la Croce Rossa di Cantù con un'ambulanza e un'auto medica. Decollato l'elisoccorso da Como Villa Guardia. L'uomo è stato quindi trasportato con l'elicottero all'ospedale in codice rosso all'ospedale di Circolo di Varese.

Alla polizia locale il compito di stabilire le dinamiche dell'incidente. Non è ancora chiaro se l'uomo sia caduto da solo e quindi non siano coinvolti altri veicoli o se qualcuno alla guida di un'auto non si sia accorto e-o si sia dato alla fuga. In aggiornamento.