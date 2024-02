Perde il controllo dell'auto e si ribalta davanti al Bennet di Cantù: in ospedale un 31enne

Brutto incidente nella notte tra il 16 e il 17 febbraio intorno alle 2.30 a Cantù in corsa Europa difronte al Bennet. Un uomo di 31 anni ha perso il controllo dell'auto che stava guidando che è finita fuori strada e si è ribaltata.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri che dovranno ricostruire le dinamiche del sinistro. L'ambulanza della Croce Rossa ha trasportato il ferito in codice giallo (media gravità) all'ospedale Sant'Anna. L'uomo pur avendo riportato serie ferite non sarebbe in pericolo di vita.