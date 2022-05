Cantù, ciclista contro auto: è gravissimo

Incidente a Cantù questa mattina 28 maggio intorno alle 10.28 in via Vittorio Vergani. Come riporta Areu (Agenzia Regionale Emergenza Urgenza) un ciclista si è scontrato con un'auto e le sue condizioni sarebbero molto gravi. Sul posto sta operando anche l'elisoccorso partito da Como Villa Guardia oltre a due ambulanze del 118. Presenti anche i carabinieri. L'uomo ha 59 anni e non si conoscono ancora le dinamiche dell'incidente che verranno ricostruite dagli organi competenti. Un testimone lo avrebbe visto sbandare e invadere la corsi opposta sulla quale stava sopraggiungendo un'auto. L'auto avrebbe cercato di evitare l'impatto con il ciclista ma senza riuscirci.