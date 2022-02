Cantù, donna investita sul marciapiede in via Manzoni: tre feriti

È accaduto questa mattina 19 febbraio intorno alle 11. Una donna stava camminando sul marciapiede in via Alessandro Manzoni (zona mercato) a Cantù quando è stata investita da una macchina. L'auto era guidata da un uomo di 83 anni. Secondo alcune testimonianze in loco, ma si attende la ricostruzione ufficiale della polizia Locale prontamente intervenuta, l'uomo probabilmente per un malore avrebbe perso il controllo dell'auto che è finita fuori strada investendo una donna. Tre i feriti (come riporta l'Agenzia Regionale Emergenza Urgenza) e tutti in codice giallo. Si tratta dell'uomo di 83 anni alla guida dell'auto, della passeggera che era con lui e della signora investita, una donna di 61 anni. Due dei feriti sono stati portati in codice giallo al Sant'Anna di San Fermo della Battaglia, uno all'ospedale di Cantù. Nessuno sarebbe in pericolo di vita. Si attendono aggiornamenti dagli organi preposti.