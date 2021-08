Cantù, auto si ribalta in via Mentana: un ferito gravissimo portato all'ospedale con l'elisoccorso

È accaduto intorno alle 16.30 in via Mentana a Cantù. Un'auto è uscita fuori strada e si è ribaltata. Alla guida una donna di 78 anni. Non si conoscono le cause per cui la donna abbia perso il controllo dell'auto, si ipotizza un malore improvviso ma le dinamiche dell'incidente sono in fase di ricostruzione. Sul posto ambulanza, vigili del fuoco e i carbinieri di Cantù. La donna è stata portata via in codice rosso con l'elisoccorso arrivato da Milano.