Alla guida dell'auto una persona di 49 anni che fortunatamente è rimasta solo lievemente ferita. L'incidente, le cui dinamiche sono tutte da chiarire, alle tre di questa notte a Cantù in via per Intimiano. Sul posto i vigili del fuoco di Como e i carabinieri di Cantù. Il 49enne è stato portato all'ospedale per dei controlli di routine ma le sue condizioni sembravano buone.