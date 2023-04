Camper si schianta contro le barriere in autostrada: un ferito sulla A9 a Monte Olimpino

Incidente nella mattina del 22 aprile 2023 in autostrada a Como. Un camper con targa straniera è andato a sbattere contro le barriere laterali mentre percorreva il tratto della A9 compreso tra la galleria di Monte Quarcino e la dogana, nelle vicinanze dello svincolo per Tavernola e Cernobbio. Da quanto si è appreso il conducente sarebbe rimasto ferito, ma non sarebbe in pericolo di vita. Sul posto sono intervenuti i vigili de fuoco che hanno lavorato per mettere in sicurezza il tratto autostradale interessato dall'incidente. Il cane del conducente è stato affidato a un veterinario. L'incidente e le operazioni di soccorso hanno reso necessario bloccare la viabilità in direzione della Svizzera per poi riaprirla con una sola corsia.