Montano Lucino, grosso camion si ribalta alla rotonda: il video

È accaduto questa mattina 13 luglio intorno alle 8.30 a Montano Lucino. Un camion si è ribaltato sulla rotonda di via dell'Industria. Sono intervenuti sul posto i vigili del fuoco di Como e i carabinieri oltre ai soccorsi del 118. Il 60enne alla guida del mezzo non ha riportato gravi ferite ma è stato trasportato in codice verde all'ospedale Sant'Anna di San Fermo della Battaglia per dei controlli. Si sta ricostruendo la dinamica del sinistro.