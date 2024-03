Incidente a Lomazzo: un tir si ribalta fuori strada

Incidente all'alba a Lomazzo. Intorno alle ore 6 del mattino un tir è uscito di strada ribaltandosi e terminando la sua corsa su un fianco. L'autista di 32 anni alla guida del mezzo pesante è rimasto pressoché illeso e non ha necessitato di alcun trasporto al pronto soccorso. Sul postro oltre all'ambulanza della Croce Rossa di Lomazzo sono intervenuti anche i vigili del fuoco per la messa in sicurezza della strada e per la rimozione del tir. Non risultano altri veicoli coinvolti nell'incidente.