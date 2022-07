Camion ribaltato, tre gru non bastano: chiusi alcuni tratti della strada. Video

Questa mattina 13 luglio intorno alle 8.30 a Montano Lucino, sulla rotonda tra via Valtellina e via dell'Industria un grosso camion si è ribaltato (qui il video). Il 60enne alla guida del mezzo non ha riportato gravi ferite. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco di Como che stanno cercando, con l'ausilio delle gru, di alzare il mezzo per sgomberare la strada ma l'operazione sembra necessitare piu' tempo del previsto.

La strada è ancora chiusa in alcuni tratti e c'è qualche rallentamento del traffico. Proprio in questo momento, come da testimonianza del nostro lettore Luca che si trova sul posto e ha fatto foto e video, è arrivata un'altra gru in aiuto delle due già presenti che evidentemente non bastano ad alzare il pesantissimo mezzo.