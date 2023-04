Camion sbatte contro il guard-rail e resta "incastrato": incidente sulla Novedratese. Il video

L'incidente oggi 24 aprile sulla Novedratese in direzione Cantù all'altezza del Carrefour. Un grosso camion ha colpito il guard-rail del ponte che passa sopra via Fratelli Kennedy ed è rimasto incastrato.

I vigili del fuoco sono intervenuti intorno alle 16.50 per "liberare" l'autoarticolato. Nessun altro mezzo è stato coinvolto nell'incidente e il camionista alla guida è stato soccorso in codice verde e non sarebbe in pericolo di vita. L'uomo era cosciente e collaborante.