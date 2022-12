Il camion dei rifiuti dentro il negozio: in ospedale (per lo spavento) 86enne di Mariano Comense

Grande spavento per una manovra sbagliata per cui il camioncino dei rifiuti sabato mattina è entrato direttamente in un negozio. Attimi di paura a Seregno, in via Schiaparelli dove un mezzo del servizio di raccolta rifiuti è piompato all'interno di una attività commerciale, sfondando la vetrata. Per fortuna nessuno si è fatto male e resta da fare "solamente" la conta dei danni che sono ingenti.

Sul posto sabato mattina sono intervenuti gli agenti della polizia locale del comando cittadino che hanno messo in sicurezza l'area ed effettuato i rilievi per risoctruire l'esatta dinamica dello schianto. Al volante c'era un uomo di 58 anni che è uscito illeso. Dai primi accertamenti effettuati è emerso che non fosse alla guida sotto effetto di alcol e che si sia trattato di un errore di manovra. Per il 58enne è scattata una sanzione per la perdita di controllo del veicolo. Per una donna del '36 di Mariano Comense, che si trovava nei pressi, è stato necessario essere trasportata in ospedale per un malore dovuto al grande spavento.