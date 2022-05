Cade in moto: grave a Sormano

Un giovane di 25 anni è rimasto ferito in modo serio a seguito di una caduta in moto a Sormano. Il giovane centauro stava percorrendo via Pian del Tivano quando per ragioni ancora in corso di accertamento ha perso il controllo della due ruote ed è caduto rovinosamente a terra. Le sue condizioni sono inizialmente apparse gravi, tanto è vero che l'ambulanza del Sos di Canzo e l'elisoccorso del 118 di Milano sono intervenuti in codice rosso. Nonostante le brutte ferite e lesioni, però, sembra che il motociclista non sia in pericolo di vita. Sul posto sono intervenuti i carabinieri per i rilievi dell'incidente e i vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza il tratto di strada interessato dal sinistro.