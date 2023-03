Cade in moto, traffico in via Statale per Lecco

Un uomo di 40 anni è rimasto coinvolto in un incidente con la moto mentre percorreva via Statale per Lecco a Como. L'uomo, in sella a una due ruote di grossa cilindrata, avrebbe fatto tutto da solo. In corrispondenza di una curva è caduto, le ferite riportate nella caduta sono risultate meno gravi di quello che sembravano in primo momento. I soccorritori intervenuti con un'ambulanza della Croce Azzurra hanno prestato le prime cure al ferito e lo hanno poi trasportato in codice verde all'ospedale. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per rimuovere la moto e ripulire la carreggiata dai detriti. Inevitabili i disagi al traffico durante le operazioni di soccorso e sgombero della strada.