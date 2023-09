Cade con la moto e si ferisce gravemente: 25enne soccorso a Lurate Caccivio

Grave incidente nella notte poco prima delle ore 2 del 30 settembre 2023 a Lurate Caccivio. Un giovane motociclista di 25 anni è caduto mentre viaggiava in sella alla sua moto lungo via Varesina. All'altezza del civico 38 ha perso il controllo della sua due ruote ed è rovinato in terra. Non è chiaro se siano coinvolti altri veicoli. Al momento si ritiene che il 25enne abbia fatto tutto da solo. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e e un'ambulanza della Croce Rossa di Lurate Caccivio che ha trasportato il centauro all'ospedale Sant'Anna di San Fermo della Battaglia in codice rosso.