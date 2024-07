Domaso, cade con la moto: grave ragazzo di 17 anni

Grave incidente prima dell'alba a Domaso. Intorno alle ore 4 del 23 luglio 2024 un ragazzo di 17 anni è stato suo malgrado protagonista di una rovinosa caduta in moto. Il giovane stava viaggiando a bordo della sua moto quando per ragioni ancora da stabilire è caduto riportando gravi ferite e lesioni. L'incidente è avvenuto in via Case Sparse. Sul posto sono intervenute per soccorrerlo un'ambulanza del Lariosoccorso di Dongo e un'automedica. ma vista la gravità delle sue condizioni è intervenuto anche l'elicottero del 118 di Sondrio. Il 17enne è stato ricoverato in codice rosso all'ospedale di Gravedona.