Cadorago, incidente in via Diaz: un ferito incastrato nell'auto

Scontro tra due auto questa mattina 6 febbraio alle 11.22 a Cadorago in via Diaz. I soccorsi sono partiti in codice rosso e una persone è rimasta incastrata nell'abitacolo dell'auto: in suo aiuto sono arrivati i vigili del fuoco. L'uomo è stato poi trasportato in codice giallo (media gravità) all'ospedale Sant'Anna. I feriti in totale sono tre (un uomo di 73 e uno di 86 anni e una donna di 66) e nonostante il grande spavento iniziale nessuno sarebbe in pericolo di vita. Sul posto anche i carabinieri e i soccorsi del 118 con due ambulanze e l'auto medica.