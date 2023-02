Incidente nella notte a Cadorago, auto si schianta contro un palo: ferita una donna

È accaduto poco dopo la mezzanotte di oggi 12 febbraio 2022 a Cadorago in via Marinotti all'altezza del civico numero 9. Per cause e con dinamiche ancora da stabilire un'auto, guidata da una donna di 35 anni, si è schiantata contro un palo. L'incidente, inizialmente segnalato in codice rosso, non sembra aver coinvolto altri veicoli. Sul posto i vigili del fuoco e l'ambulanza del 118 che ha poi trasportato la donna in codice giallo (anche se inizialmente era segnalato come codice rosso) all'ospedale Sant'Anna di San Fermo della Battaglia.