Grande spavento a Cadorago: auto ribaltata nella notte. Un ferito

Un'auto si è ribaltata nella notte tra il 13 e il 14 luglio a Cadorago in via Kennedy. Non si conoscono al momento le dinamiche dell'incidente dove non sembra siano coinvolti altri mezzi. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con una squadra da Lomazzo, un'ambulanza della Croce Verde di Fino Mornasco e i carabinieri di Cermenate. Il giovane ferito è stato portato in codice giallo all'ospedale ma non sarebbe in pericolo di vita.