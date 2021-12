Cadorago, auto ribaltata sulla Provinciale: ferita una donna di 39 anni

È accaduto stamattina 23 dicembre all'alba poco prima della 6. Una donna di 39 anni si è ribaltata con la sua auto sulla Provinciale (SP31) all'altezza di Cadorago. L'incidente è stato segnalato come codice rosso e sul posto sono intervenuti, oltre all'ambulanza del 118, due squadre dei i vigili del Fuoco del distaccamento di Lomazzo e i carabinieri di Cantu'. La donna è stata trasportata all'ospedale Sant'Anna in codice giallo: non sarebbe in pericolo di vita ma ha comunque riportato ferite.