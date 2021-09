Cadorago, auto esce di strada alle due di notte. Illeso il conducente

È accaduto in via Manfredini

Intorno alle 2 di questa notte (tra l'11 3e il 12 settembre) un'auto, per motivi ancora da stabilire è uscita di strada ed è finita in un campo. Come si vede anche dalla foto inviata dai vigili del fuoco del distaccamento di Lomazzo intervenuti sul posto, l'auto ha fatto un bel "salto", sono scoppiati gli air bag e fortunatamente il conducente non ha riportato ferite, tanto che sul posto è giunta un'ambulanza del 118 ma non è stato necessario ricoverarlo. Intervenuti anche i carabinieri di Cantu' che ricostruiranno le dinamiche dell'incidente.