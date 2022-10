Cade dalla moto e si schianta: grave un 15enne a Orsenigo

Una caduta dalla motocilcetta lungo via Belvedere a Orsenigo. È accaduto ieri 22 ottobre, intorno alle dieci e venti di sera. In sella alla motocicletta un ragazzo di soli 15 anni che ha riportato gravi ferite. Sul posto è arrivato anche l'elisoccorso decollato da Como Villa Guardia in codice rosso che ha trasportato il giovane all'ospedale di Circolo di Varese. Intervenute anche due ambulanze e i carabinieri di Cantù. Secondo le primissime informazioni ricevute il 15enne si sarebbe schiantato da solo con ciclomotore e non risultano coinvolti altri mezzi. Si attendono aggiornamenti.