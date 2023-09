Cade dalla bici su un sentiero a Cantù: grave ragazzo di 16 anni

Sarebbe grave il sedicenne che oggi 29 settembre, intorno alle 18.30 è caduto dalla bici a Asnago (Cantù) lungo il sentiero in zona via Sante Duzioni. Sul posto l'elisoccorso decollato da Como Vila Guardia in codice rosso, un'ambulanza, l'auto medica e i carabinieri. Il giovane ciclista è stato portato all'ospedale di Varese in prognosi riservata. Non sono ancora note le dinamiche dell'incidente.