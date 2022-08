Brienno, scontro tra auto sulla Regina: feriti due bambini piccoli

Intervento di soccorso tecnico urgente oggi 7 agosto alle 9.10 del mattino in Brienno sulla SS340 Regina per un incidente stradale che ha coinvolto tre autoveicoli.

Dallo scontro, le cui dinamiche sono in fase di accertamento, sono rimaste ferite quattro persone in maniera lieve: una bimba di 1 anno, uno bambino di 3, una donna di 33 anni e un uomo di 75. Sono stati trasportati all’ospedale dal personale del 118 all'ospedale Sant'Anna di San Fermo della Battaglia e all' ospedale Sant'Antonio Abate di Cantù.