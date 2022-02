Brienno, tragico incidente sulla Regina: morto giovane di 21 anni

È accaduto questo pomeriggio, sabato 5 febbraio sulla Statale Regina a Brienno intorno alle 16.15. In un terribile incidente si sono scontrate un'auto e una moto. Ferite 4 persone e purtroppo ha perso la vita un giovane comasco di soli 21 anni. Non si conoscono ancora le dinamiche dello scontro avvenuto in prossimità di una curva. Nell'impatto sono rimaste ferite altre tre persone: due ragazzi sempre di 21 anni e un uomo di 63. Sul posto due ambulanze e l'elisoccorso decollato da Como Villa Guardia. Indagano i carabinieri di Como per stabilire le dinamiche del tremendo incidente mortale.

In aggiornamento.