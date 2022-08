Blevio, scontro frontale tra due auto: quattro feriti

Violento scontro frontale tra due auto oggi 8 agosto a Blevio in via Enrico Caronti. L'incidente è avvenuto intorno alle 19.20. Non sono ancora state ricostruite le dinamiche dello scontro, 4 i feriti in età compresa tra i 20 e i 30 anni. Sul posto i vigili del fuoco e i carabinieri e i soccorsi del 118 con due ambulanze. Non si conosce la gravità delle ferite riportate dalle persone coinvolte ma potrebbero essere serie. In aggiornamento.