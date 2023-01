Investita mentre va in bicicletta: morta donna di 62 anni a Rovello Porro

L'urto con un'auto le è stato fatale: una donna di 62 anni è morta a Rovello Porro mentre pedalava in sella alla sua bicicletta in via Galilei. Erano poco prima delle 8 del mattino del 16 gennaio 2023. La dinamica dell'incidente mortale che è costato la vita alla ciclista 62enne è al vaglio dei carabinieri della compagnia di Cantù intervenuti sul posto. In soccorso della donna sono giunti l'elicottero del 118 di Como e un'ambulanza della Croce Azzurra. Il medico arrivato con l'elisoccorso non ha potuto fare altro che constatare il decesso della donna sul posto.