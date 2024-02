Bellagio, scooter fuori strada finisce nel dirupo: due giovani recuperati col verricello

A bordo dello scooter che viaggiava a Bellagio, in località San Primo, due giovani: un uomo di 29 anni e una ragazza di 23. Per motivi e con dinamiche che stabiliranno i carabinieri, oggi 17 febbraio verso mezzogiorno, il mezzo è finito fuori strada nel dirupo che costeggia la via. L'elisoccorso è decollato da Como Villa Guardia ma non è stato utilizzato per il trasporto. I due feriti sono stati recuperati col verricello. Grande spavento a parte, i due ragazzi non avrebbero riportato gravi ferite e sono stati trasportati dall'ambulanza all'ospedale di Erba.