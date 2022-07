Bellagio, auto sfonda un muretto e finisce fuori strada

Incidente a Bellagio in vi Valsassina intorno alle ore 13.30 del 7 luglio 2022. Un automobilista di 71 anni alla guida della sua auto ha sbandato ed è uscito di strada. Dopo avere sfondato un muretto l'auto si è fermata in posizione praticamente verticale con il muso che poggiava sul terreno al di sotto della strada. L'uomo è stato soccorso da un'ambulanza e dai vigili del fuoco che hanno provveduto a mettere in sicurezza la strada e a recuperare il veicolo. Il 71enne è rimasto ferito in modo piuttosto serio ma non è in pericolo di vita.