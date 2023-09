Bellagio, auto fuori strada su via per Como: elisoccorso in volo

Elisoccorso in volo in codice rosso su Bellagio in via per Como dove poco fa, alle 15.06 di oggi venerdì 29 settembre, un'auto si è finita fuori strada. Soccorsi di Areu (Agenzia regionale emergenza urgenza) in azione con l'elicottero e un'ambulanza ma è presto per sapere l'effettiva gravità della persona ferita. Sul posto anche i vigili del fuoco di Como e i carabinieri. Forti rallentamenti del traffico sulla tratta da Bellagio a Lezzeno dove è avvenuto il sinistro. Articolo in aggiornamento.