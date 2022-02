Bellagio, auto va fuori strada e finisce nel dirupo: un ferito grave

Erano circa le 15.35 di oggi 18 febbario quando un'auto, guidata da un signore di 80 anni, è uscita fuori strada scivolando per qualche metro nel dirupo. Intervenuti sul posto i vigili del Fuoco del distaccamento di Canzo, i carabinieri un'ambulanza del 118 e l'elisoccorso decollato da Como Villa Guardia. L'incidente è segnalato da Areu (Agenzia Regionale Emergenza Urgenza) come codice rosso. Ancora da chiarire i motivi per cui l'auto è uscita fuori strada e le dinamiche del fatto. In aggiornamento.