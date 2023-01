Auto a fuoco a Barni, ustionato il conducente. È gravissimo

L'auto ha preso fuoco e si è incendiata a Barni, in via per la Madonnina, poco dopo le 14 di oggi 23 gennaio. Il conducente è rimasto avvolto nelle fiamme dell'incendio ma è riuscito a chiedere aiuto. Non si conoscono ancora le dinamiche del fatto e al momento non risultano coinvolte altre vetture. Il 46enne alla guida sembrerebbe aver riportato gravi ustioni. L'elisoccorso è decollato in codice rosso da Como Villa Guardia. Sul posto anche i vigili del fuoco e la Croce Rossa. presenti anche i carabinieri che ricostruiranno le dinamiche dell'evento. In aggiornamento.