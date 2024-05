Autotreno incastrato nel guardrail: traffico deviato sulla Varesina

La mattinata sulle strade di Como comincia nel peggiore dei modi. I vigili del fuoco sono intervenuti intorno alle 6 di questa mattina, 3 maggio, in via Varesina. Qui un autotreno è rimasto incastrato sullo spartitraffico della rotonda in direzione autostrada. Per consentire le operazioni di messa in sicurezza il traffico è stato deviato sulla via Varesina direzione centro Como. Non si segnalano feriti. Ancora da chiarire le dinamiche dell'incidente su cui indagano i carabinieri arrivati sul posto. In aggiornamento.