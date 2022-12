Bizzarro incidente ad Asso: l'auto finisce in bilico sui "panettoni" stradali

Una dinamica ancora da chiarire bene quella dell'incidente avvenuto nella mattina del 16 dicembre 2022 in via Brusa ad Asso. Un'auto che procedeva in direzione del centro del paese è uscita di strada ed è finita sui panettoni stradali posizionati sulla piccola aiuola che divide la strada dallo spazio antistante l'autofficina Sironi. La macchina è rimasta letteralmente sospesa in bilico sui blocchi di cemento e per rimuoverla sono dovuti intervenire i vigili del fuoco di Asso. A bordo della vettura c'era una donna di 43 anni che è stata soccorsa da un'ambulanza del Sos di Canzo. Da quanto si è appreso la signora non avrebbe riportato ferite o lesioni particolari e sarebbe uscita dall'abitacolo pressoché illesa.