Auto si scontra con un cavallo a Colverde

Insolito incidente a Colverde oggi 21 dicembre poco dopo le ore 17.30 lungo la provinciale SP17. Un'auto con a bordo due donne di 52 e 79 anni e una bimba di 3 anni si è scontrata con un cavallo. Non è del tutto chiara la dinamica ma tutti gli occupanti della vettura sono usciti illesi ma sono comunque stati trasportati all'ospedale Sant'Anna per dei controlli. L'animale è invece fuggito ma è stato ritrovato poco dopo e riportato al maneggio. Sembra che anche l'animale non abbia riportato gravi ferite. Sul posto carabinieri e vigili del fuoco.